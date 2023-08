Cannabis: Gasparri, ‘campagne di legalizzazione delle sinistre inutili e fallimentari’

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “È inutile che alle altre campagne fallimentari delle varie sinistre si aggiungano quelle per la legalizzazione della cannabis. Questa tesi non passerà né ora, né mai. Si rassegnino. È basata su pure menzogne. È in contraddizione con le più serie affermazioni scientifiche. Non scalfirebbe la mafia e la criminalità organizzata che ricava la maggior parte dei suoi proventi da altre droghe, e una legalizzazione della cannabis avrebbe semplicemente un ampliamento della platea dei potenziali consumatori dei propri prodotti. La legalizzazione non intaccherebbe il mercato dei minori, due terzi dei consumatori di cannabis, che ovviamente non potrebbero accedere a un ipotetico mercato legale. Quindi questa proposta è inutile, sbagliata e non andrà da nessuna parte”. Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di palazzo Madama.

“Gli irresponsabili – prosegue l’esponente azzurro – che vorranno sostenerla perderanno tempo, lanciando messaggi ambigui e dannosi per i ragazzi e per le famiglie. Le droghe, tutte le droghe, fanno male. Occorre una campagna di informazione e di prevenzione che il governo ha avviato e che deve intensificare. Così come bisogna offrire, sempre di più, la possibilità di sanzioni alternative fuori dalle carceri, con pene accessorie, ai detenuti tossicodipendenti”. “La legge prevede che possano scontare la loro pena in una comunità senza sbarre e questa ipotesi viene applicata poco a causa della inerzia della magistratura, troppo intenta a fare interviste sui giornali per pensare ad applicare la legge”, conclude Gasparri.