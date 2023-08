Varese: sindaco Marnate, ‘funerale Luca un abbraccio collettivo e Papa Francesco c’era’**

Milano, (Adnkronos) – “I funerali di Luca hanno rappresentato un abbraccio collettivo alla famiglia da parte dei suoi tanti amici, oltre che di tutti coloro che lo hanno conosciuto; è stato una cerimonia semplice, ma allo stesso tempo molto toccante durante la quale si è percepito forte tutto l’affetto che questo ragazzo dava alle persone e che le persone hanno voluto ricambiargli. Un momento molto particolare, al quale tra l’altro ha partecipato, da lontano, anche Papa Francesco che ha telefonato alla mamma di Luca per farle sentire la sua vicinanza e le ha detto che al momento del funerale avrebbe pregato anche lui”. Così, all’Adnkronos, Maria Elisabetta Galli, sindaca di Marnate, il comune in provincia di Varese dove viveva Luca Re Sartù, il giovane morto lo scorso 11 agosto dopo essere rientrato dalla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, in Portogallo.

Il funerale di Luca “è stato semplice, pulito e senza orpelli -aggiunge la sindaca Galli- una cerimonia concentrata, molto intensa. Le persone che hanno voluto esserci erano davvero tante; la chiesa era completamente affollata e anche la piazza esterna era talmente piena che abbiamo dovuto mettere degli altoparlanti affinché chi era rimasto fuori potesse seguire la funzione. In chiesa c’erano 14 preti, tra i sacerdoti che sono passati dal nostro oratorio e hanno conosciuto direttamente Luca, quelli che erano seminaristi quando Luca era bambino e i sacerdoti che hanno accompagnato i ragazzi alla Gmg. E a presiedere la cerimonia è stato il vicario episcopale, don Luca Raimondi. Soprattutto c’erano tantissimi ragazzi, i compagni che sono andati con lui a Lisbona che hanno indossato tutti la maglietta della Gmg e hanno voluto animare la messa. Tutto questo -dice Galli- è stato davvero molto bello. Mi auguro che in qualche modo sia stato di conforto alla sua famiglia”.