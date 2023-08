Tiro con l’arco: Cdm, Mauro Nespoli in semifinale nella tappa di Parigi

Parigi, 18 ago. – (Adnkronos) – Nella quarta tappa di coppa del mondo a Parigi ennesima prova eccellente da parte di Mauro Nespoli che raggiunge la semifinale individuale. L’atleta dell’Aeronautica, vincitore della precedente tappa di Medellin (Col) che gli ha già dato la qualificazione per la finale del circuito ad Hermosillo (Mex), ha superato tutta la concorrenza con una prova di autorità e domenica sfiderà in semifinale alle ore 15,16 il sud coreano Kim Woojin. Le finali verranno trasmesse in live streaming su Olympic Channel, mentre una sintesi verrà trasmessa da Rai Sport.

Nelle eliminatorie a squadre miste l’Italia si è fermata agli ottavi: nel ricurvo Andreoli-Nespoli superati dal Messico, nel compound Roner-Godano dalla Gran Bretagna.Domani, sabato 19 agosto, si disputeranno le finali del compound che non vedranno in campo alcuna rappresentanza azzurra, mentre domenica 20 agosto si chiude con le finali del ricurvo che vedranno tra i protagonisti Mauro Nespoli. Le sfide si disputeranno all’Esplanade des Invalides, sede delle finali dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Nelle eliminatorie del maschile ottimo il percorso di Mauro Nespoli che dopo la vittoria al primo turno su Rokita (Pol) 6-0, si mette alle spalle dopo lo spareggio Broeksma (Ned) 6-5 (9-8), poi Nakanishi (Jpn) 6-2 e agli ottavi dopo una grande rimonta risolta allo shoot-off anche Wijler (Ned) 6-5 (10-9). Ai quarti l’azzurro si ripete contro Kim Je Deok (Kor), che passa in vantaggio, ma viene ripreso con una vera prova di autorità che gli permette di vincere il match 6-4 e di guadagnarsi così la semifinale di domenica contro Kim Woojin (Kor). Dall’altra parte del tabellone ci sarà il match tra Lee Woo Seok (Kor) e Marcus D’Almeida (Bra).

Federico Musolesi, dopo la vittoria al primo turno allo shoot off con Tai (Tpe) 6-5 (10-9), non è riuscito a fare altrettanto contro Kim Woojin (Kor) che ha vinto allo spareggio 6-5 (10-9). Percorso uguale per Matteo Borsani che aveva superato i 64esimi contro Goncalves (Por) 6-4, ma è poi stato fermato da Habjan Malavasic (Slo), vincente 6-2. Nella prima giornata di gare Alessandro Paoli si era invece fermato al primo turno con Hall (Gbr), vincente 6-0. Nelle eliminatorie femminili l’Italia è arrivata fino agli ottavi con Tatiana Andreoli, l’azzurra che ha fatto più strada. L’atleta delle Fiamme Oro ha battuto al primo turno Enriquez (Gua) 6-0, poi Ruiz (Mex) 7-3 e Canales (Esp) 6-4, per poi fermarsi agli ottavi contro la campionessa olimpica An San (Kor), vincente 6-0.

Lucilla Boari ha battuto al primo turno Parnat (Est) 6-2, ma è stata superata ai 32esimi da Kroppen (Ger) 6-4. Anche Chiara Rebagliati si è fermata al secondo turno contro la giapponese Noda (6-4), dopo che aveva vinto il primo match allo spareggio con Jangnas (Swe) 6-5 (10-8). Medesima sorte per Roberta Di Francesco che vince su Machado (Bra) 7-1 e poi perde contro Kang (Kor) 0-6.

Al mattino sono scese in campo le squadre miste per le eliminatorie, dai 12esimi fino alle semifinali. Nel ricurvo l’Italia ha schierato Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli, freschi vincitori del bronzo ai Mondiali di Berlino. I due azzurri hanno superato al primo turno la Colombia (Rendon, Enriquez) con un netto 6-0, ma sono poi stati fermati agli ottavi dal Messico (Valencia, Grande) 6-2. Dopo aver concluso in parità i primi due set (38-38, 39-39) i messicani hanno ottenuto il vantaggio col terzo parziale (39-40) e hanno chiuso la partita con il quarto (37-36). Stessa sorte per la squadra compound composta da Elisa Roner e Michea Godano. Dopo aver superato il primo turno con Singapore (Loh, Eer) 156-150, i due azzurri sono stati fermati agli ottavi, dopo lo spareggio, dalla Gran Bretagna (Gibson, Carpenter) 156-156 (19-20).