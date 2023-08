Tiro a volo: Mondiali, oro alla slovacca Bartekova nello skeet e Bartolomei settima

Baku, 18 ago. – (Adnkronos) – Il titolo iridato dello skeet Femminile se lo aggiudica la slovacca Danka Bartekova, membro Cio e già medaglia di bronzo a Londra 2012, salita sul podio ai mondiali di Baku con la statunitense Dania Jo Vizzi, Campionessa del Mondo a Mosca nel 2017, e la greca Emmanuoela Katzouraki, quest’anno d’argento in Coppa del mondo a Rabat (Marocco). Oltre alla slovacca ed alla greca, le altre due Carte Olimpiche in palio sono andate alla cilena Francesca Crovetto Chadid e alla turca Sena Can. Peccato per Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR). L’azzurra, quest’anno vincitrice dei Giochi Europei che sono valsi all’Italia la seconda ed ultima Carta Olimpica nello Skeet Femminile, ha chiuso le qualificazioni con il punteggio di 121/125 e si è giocata l’ingresso in finale in uno spareggio a quattro per due posti. Sfortunatamente con +1+2+1 si è dovuta accontentare del settimo posto assoluto. Vicine alla finale anche Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), dodicesima con 120/125, e Simona Socchetti (Esercito) di Tarquinia (VT), quindicesima con 119/125. Le azzurre si sono consolate con l’argento a squadre grazie al totale di 360/375 alle spalle delle avversarie statunitensi, prime con 365, e davanti alle slovacche, terze con 359.

“Purtroppo non siamo in finale ma tutte e tre le ragazze hanno dato tutto, tant’è che è arrivato un bell’argento a squadre dietro all’armata americana – ha spiegato il Direttore Tecnico Andrea Benelli al termine della gara – Individualmente Martina (Bartolomei, ndr) ha fatto una grande gara uscendo dalla finale solo allo shoot off. Diana (Bacosi, ndr) è ad un solo piattello dalla finale e Simona (Scocchetti, ndr) a due. Visto l’altissimo livello generale dobbiamo dare qualcosa in più e questa esperienza ci sarà da stimolo per affrontare i prossimi Europei. Voglio comunque ringraziare le mie ragazze, che ho visto soffrire e combattere fino all’ultimo, i miei collaboratori Aldo Bionda e Fabio Partigiani e la nostra grande Federazione”. Al maschile, dopo 100 piattelli la classifica provvisoria è guidata da quattro tiratori a punteggio pieno, ovvero lo statunitense Vincent Hancock, il finlandese Eetu Kallionen, l’egiziano Azmy Mehelba ed il greco Efthimios Mitas. A brevissima distanza li tallonano Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) con 99, Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE) cd Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD) entrambi con 98. Domani si proseguirà con gli ultimi 25 piattelli per tutti ed i migliori sei accederanno alla finale, in programma a partire dalle 13,15 (in differita su RaiSport domenica 20 a partire dalle ore 20.00).