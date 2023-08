Salario minimo: Barzotti (M5s), ‘destra sparge fake news, petizione verso 300mila firme’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Oggi su Repubblica l’economista Ocse Andrea Garnero ribadisce ciò che noi diciamo da mesi, e cioè che in nessuno dei grandi Paesi dov’è stato introdotto per legge il salario minimo ha portato a un abbassamento delle retribuzioni. Al contrario, aumentare le paghe più basse porta effetti benefici anche su quelle di chi precedentemente era già sopra soglia. Continuare a sostenere questa tesi, come fanno la premier Meloni e numerosi membri di maggioranza e governo, significa ingannare i cittadini e i lavoratori, che da domenica scorsa stanno firmando la petizione a sostegno della nostra proposta che si avvia alle 300mila sottoscrizioni. L’esecutivo apra gli occhi, si confronti con il Paese reale e la smetta di spargere fake news”. Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti.