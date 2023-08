Papa "Nessuno si può salvare da solo"

RIMINI (ITALPRESS) – "La guerra e le divisioni seminano nei cuori rancori e paure, e l'altro diverso da me è percepito spesso come un rivale. La comunicazione globale e pervasiva fa sì che questo atteggiamento diffuso diventi una mentalità, che le differenze appaiano sintomi di ostilità e si verifichi una sorta di epidemia di inimicizia". Lo scrive il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, inviando al vescovo di Rimini Nicolò Anselmi il messaggio di Papa Francesco in occasione del Meeting per l'amicizia fra i popoli.

"In tale contesto, il titolo del Meeting suona audace: "L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile". Audace perché va nettamente controtendenza, in un tempo segnato da individualismo e indifferenza, che generano solitudine e tante forme di scarto – sottolinea Parolin riportando il messaggio del Papa -. È una situazione dalla quale è impossibile uscire con le proprie forze. Da sempre l'umanità ne ha fatto esperienza: nessuno si può salvare da solo. Per questo, in un momento preciso della storia, Dio ha preso l'iniziativa: «Ci manda il suo Figlio, lo dona, lo consegna, lo condivide; affinché impariamo il cammino della fraternità, il cammino del dono. È definitivamente un nuovo orizzonte, è una nuova parola per tante situazioni di esclusione, di disgregazione, di chiusura, di isolamento. È una Parola che rompe il silenzio della solitudine» (Omelia ad Asunción, Paraguay, 12 luglio 2015)".

"L'atteggiamento di apertura all'altro come fratello è uno dei tratti distintivi del pontificato di Papa Francesco, della sua testimonianza e del suo magistero: «L'amore all'altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando questo modo di relazionarci renderemo possibile l'amicizia sociale che non esclude nessuno e la fraternità aperta a tutti» (Enc. Fratelli tutti, 94) – spiega il segretario di Stato Vaticano -. Proprio l'amicizia sociale, che il Papa continua a raccomandare come l'unica chance anche nelle situazioni più drammatiche – perfino davanti alla guerra – «quando è genuina [… ] all'interno di una società è condizione di possibilità di una vera apertura universale» (ibid., 99). La legge dell'amicizia è stata fissata da Gesù con queste parole: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15,13). Per questo il Santo Padre chiede ai cristiani e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà di non rimanere sordi davanti al grido che sale a Dio da questo nostro mondo. Non bastano i discorsi, occorrono piuttosto «gesti concreti» e «scelte condivise» che costruiscano una cultura di pace lì dove ciascuno di noi si trova a vivere: «riconciliarci in famiglia, con gli amici o con i vicini, pregare per chi ci ha ferito, riconoscere e aiutare chi è nel bisogno, portare una parola di pace a scuola, in università o nella vita sociale, ungere di prossimità qualcuno che si sente solo…» (Discorso al Meeting mondiale sulla fraternità umana "Not alone", 10 giugno 2023). È una strada che tutti possono percorrere e la Chiesa non si stanca di incoraggiare a percorrerla, praticando quasi con ostinazione questa suprema virtù umana e cristiana".

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

sat/com

18-Ago-23 12:47