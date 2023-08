Palermo: Protezione civile, rischio incendi e ondate di calore

Palermo, 18 ago. (Adnkronos) – La Protezione civile regionale siciliana ha lanciato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alla mezzanotte di oggi. “Per quanto riguarda il rischio di ondate di calore”, dice la Protezione civile, per la giornata di oggi “è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 35 gradi centigradi (livello 1, colore giallo)”. Per domani è previsto un grado in più in termini di temperatura massima percepita (36°C) e l’innalzamento del rischio al livello 2 (colore arancione).