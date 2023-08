Fisco: Melchiorre (Fdi), ‘incredibili risultati governo con norma contro società apri e chiudi’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Sono incredibili i dati diffusi dalla Agenzie delle entrate secondo i quali, in poco più di due mesi, sono state 1200 le partite Iva chiuse d’ufficio e centinaia le società, con ben 2 miliardi di euro di fatture emesse, entrate nel mirino dei controlli. Una battaglia che Fratelli d’Italia ha condotto invano per tanto tempo e che ha visto finalmente portare risultati con l’insediamento del governo Meloni”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre, vicepresidente della commissione Finanze in Senato.

“Grazie a una serie di controlli mirati e richieste di garanzie non sarà più possibile dar vita alle cosiddette partita iva ‘apri e chiudi’, che hanno causato negli anni innumerevoli frodi e un grave ammanco nelle casse dello Stato. Un successo da dedicare anche a chi ha sempre rispettato le regole”, conclude Melchiorre.