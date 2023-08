Fisco: Liris (Fdi), ‘grazie a governo Meloni stretta contro ‘apri e chiudi’ è realtà’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Sono 1200 le partite Iva chiuse d’ufficio in appena due mesi e mezzo, e altre 500 società, con ben 2 miliardi di euro di fatture emesse, entrate nel mirino dei controlli. Questo il risultato ottenuto, in pochissimo tempo, dall’Agenzia delle entrate grazie alle norme anti truffe inserite dal governo Meloni nell’ultima legge di bilancio”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, capogruppo in commissione Bilancio in Senato.

“È da anni che Fratelli d’Italia si batte per contrastare il fenomeno delle società che aprono e chiudono nel giro di qualche mese, per poi sparire senza versare nulla al fisco e generando miliardi di euro di evasione. Ma si è dovuto attendere il governo guidato da Giorgia Meloni per veder attuata una misura di contrasto a questo fenomeno. Finalmente, infatti, grazie a una serie di controlli mirati e richieste di garanzie, verranno disincentivate le cosiddette partita iva ‘apri e chiudi’ permettendo di ridurre le frodi, l’evasione e la concorrenza sleale nei confronti di chi rispetta le regole”, conclude.

