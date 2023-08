Fisco: Congedo (Fdi), ‘stop a società apri e chiudi, impegno mantenuto dà risultati’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “La lotta alle imprese ‘apri e chiudi’ è una battaglia storica e cara di Fratelli d’Italia che punta a tutelare i commercianti onesti e a combattere la concorrenza sleale. Ci siamo impegnati fin dalla scorsa legge di bilancio a stroncare queste pratiche illegali, rafforzando il presidio preventivo dei controlli da parte dell’Agenzia delle entrate contro queste società fittizie che alimentano l’abusivismo e l’evasione fiscale. Grazie al governo Meloni d’ora in poi una persona, già colpita da un provvedimento di cessazione, potrà riaprire una nuova partita Iva mostrando una fideiussione a garanzia del pagamento delle tasse dovute. Questo impegno non solo è stato mantenuto, ma sta dando ottimi frutti dal momento che proprio l’Agenzia delle entrate in appena due mesi e mezzo ha chiuso circa 1200 partite Iva e messo sotto controllo 500 società con 2 miliardi di euro di fatture emesse. Fratelli d’Italia è dalla parte dei commercianti e degli imprenditori onesti che spesso si trovano a subire la concorrenza sleale di chi froda il fisco e commercia illecitamente. Per noi il principio della legalità è un valore sacrosanto e indefettibile”. Lo dice Saverio Congedo, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Finanze alla Camera.