Fi: Gasparri, ‘appuntamento a Gaeta dimostrerà nostra continuità e dinamismo’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Ci sarà anche Piermaria Capuana a Gaeta dall’otto al dieci settembre. È una grande soddisfazione contribuire all’organizzazione del meeting dei giovani di Forza Italia, ‘Azzurra Libertà’, che sta prendendo corpo con la regia del vertice del nostro movimento giovanile, ora guidato dall’onorevole Stefano Benigni. Ho conosciuto Capuano durante la recente campagna elettorale amministrativa in Sicilia e sono veramente lieto che oggi, a venti anni, sia stato eletto capogruppo del nostro movimento al consiglio comunale di Catania. Con lui saranno tanti i ragazzi a Gaeta che dimostreranno la continuità e il dinamismo di Forza Italia. L’appuntamento che stiamo organizzando, nella splendida città della costa sud del Lazio, dimostrerà come ci siano tante energie attorno alla proposta del berlusconismo. Ovviamente, insieme a tanti ragazzi e ai loro dirigenti, ci saranno i ministri, gli esponenti di governo e i dirigenti di Forza Italia, con la presenza del segretario nazionale Tajani che concluderà i lavori con il suo discorso domenica mattina”. Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, vicepresidente dell’aula di Palazzo Madama e anche responsabile nazionale Enti locali del partito azzurro.

“In passato – continua – avevo contribuito a organizzare questo appuntamento in Puglia, ma lo abbiamo voluto tenere nel Lazio per rendere ancora più baricentrica la collocazione geografica e ancora più ampia la partecipazione dei ragazzi”. “Ringrazio anche tutti i militanti, i dirigenti locali di Forza Italia che stanno dando un grande apporto all’organizzazione di questo evento, che non sarà solo l’occasione per mettere in mostra i giovani di Forza Italia, ma anche un momento per rilanciare precise proposte sui temi principali del dibattito politico, sui quali gli esponenti di governo del Parlamento di Forza Italia si confronteranno per tre giorni con i nostri ragazzi, che a loro volta si faranno portatori di proposte concrete e precise. Vi aspettiamo tutti a Gaeta dall’otto al dieci settembre”, conclude Gasparri.