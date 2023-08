Cina, Evergrande in bancarotta: presentata istanza di fallimento in Usa

New York, 18 ago. (Adnkronos/Dpa) – Il colosso immobiliare cinese Evergrande ha dichiarato bancarotta e ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti giovedì. Il gruppo cinese Evergrande ha presentato la richiesta di protezione dal fallimento secondo il capitolo 15 in un tribunale di New York, secondo quanto riferito dai media statunitensi tra cui la Cnn e il New York Times. Evergrande chiede il riconoscimento dei colloqui di ristrutturazione in corso a Hong Kong, nelle Isole Cayman e nelle Isole Vergini britanniche.

Il capitolo 15 protegge i beni statunitensi di una società mentre lavora alla ristrutturazione dei suoi debiti. La società, che non ha rimborsato il debito nel 2021, ha accumulato debiti per oltre 300 miliardi di dollari. È considerato uno dei promotori immobiliari più fortemente indebitati al mondo.

Nel gennaio 2022, il gruppo ha annunciato un piano di ristrutturazione e le sue azioni sono state sospese dalle negoziazioni da marzo 2022.