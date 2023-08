Calcio: Serie A, Napoli da tre punti a Frosinone, ma nelle quote scudetto azzurri inseguono Inter

Roma, 18 ago. – (Adnkronos) – Un nuovo allenatore in panchina, ma in campo tante certezze per un avvio sulla carta abbordabile. I betting analyst sono ottimisti per il debutto del Napoli nella Serie A 2023/2024, in programma sabato pomeriggio sul campo del neopromosso Frosinone, ancora in costruzione per affrontare la sfida salvezza di quest’anno. I precedenti sono nettamente dalla parte degli azzurri, arrivati a cinque vittorie di fila contro i ciociari: un’altra vittoria si gioca a 1,32 su Planetwin365, contro il 9,50 dei gialloazzurri e il 5,30 del pareggio. In primo piano ci sono ovviamente i protagonisti della scorsa stagione, a partire da Osimhen e Kvaratskhelia. Il nigeriano – favorito anche quest’anno per il titolo di capocannoniere, a 3,00, inseguito a 2,65 da Lautaro Martinez – apre il tabellone dei marcatori a 1,80, con il georgiano che lo segue a 2,25. Dall’altra parte del campo Di Francesco si affida a Borrelli (5,00), affiancato da Caso (5,50) e Baez (6,00). Quattro degli ultimi cinque confronti tra le due squadre sono finiti con almeno tre reti complessive e anche stavolta gli analisti puntano sull’Over 2,5, in quota a 1,62. Nelle scommesse sullo scudetto, intanto, il testa a testa è innanzitutto con l’Inter: sono infatti i nerazzurri ad aprire il tabellone, a 2,50, mentre il quarto titolo del Napoli pagherebbe 3,25. Alle spalle dei campioni in carica la Juventus (3,60), mentre per il Milan si sale a 4,50.