Calcio: Serie A, in occasione delle prime due giornate la campagna ‘Stopiracy’

Milano, 18 ago. – (Adnkronos) – In occasione della prima e seconda Giornata della Serie A Tim 2023/2024, la Lega Serie A promuove, per la quarta stagione, la propria campagna di sensibilizzazione contro la pirateria audiovisiva “#Stopiracy – La pirateria uccide il calcio”. Il problema della pirateria ha oramai una magnitudine impressionante: – 345 milioni sono gli atti di piratería complessivi in un anno in Italia (+30mln rispetto al 2021); – 81% i pirati consapevoli che la pirateria è un reato; – 50% dei pirati non ritiene probabile essere scoperto e punito; – 49% dei pirati entrati in contatto con siti oscurati si è convertito a fonti legali.