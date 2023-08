Banche: Malan (Fdi), ‘Lagarde si ricordi che i governi sono espressione del voto democratico’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “La Banca centrale europea ha preso decisioni molto discutibili, in particolare il reiterato aumento dei tassi di interesse che rischia di alimentare anziché contrastare l’inflazione, in modo del tutto indipendente dai governi nazionali, forte della sua autonomia. La presidente Lagarde dovrebbe ricordare che i governi nazionali, che a differenza di lei sono espressione del voto democratico, godono a loro volta di autonomia. Anche per questo il governo italiano, pur non intendendo in nessun modo mettere in pericolo la solidità delle banche, si preoccupa soprattutto dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese”. Con queste parole il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, intervistato da Affaritaliani.it, commenta la lettera di richiamo in arrivo dalla Bce al governo italiano per la tassa sugli extraprofitti delle banche.