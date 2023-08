Autonomia: Bergamini (Fi), ‘garantire al Sud di stare al passo’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Riteniamo che l’autonomia sia un percorso compatibile con la storia e la conformazione socio-politica del nostro Paese ma a patto di farlo rispettando le criticità del Mezzogiorno e garantendogli di stare al passo”. Così la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, ospite a Filo Diretto su Rainews24. “Abbiamo presidenti di Forza Italia in Sicilia, Calabria, Basilicata – ha aggiunto -. Per noi il Sud è una priorità, lo dicono le scelte politiche che da sempre Forza Italia ha fatto al governo. Accompagneremo il percorso verso l’autonomia ma sempre vigilando sul fatto che non si allarghi il solco tra le regioni del Nord e quelli del Sud, che è uno dei maggiori drammi del nostro Paese. I nostri governatori del Mezzogiorno stanno facendo un lavoro eccellente da questo punto di vista”.