Atletica: Tamberi, ‘sto bene, ho lavorato tantissimo per farmi trovare al top’

Budapest, 18 ago. – (Adnkronos) – “Sto molto bene. Ho lavorato tantissimo per farmi trovare al top per questo appuntamento. Speriamo bene. L’Italia? Siamo una grande squadra e quest’anno possiamo fare qualche cosa veramente di unico”. Così, ai microfoni di Sky Sport, il campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi, a due giorni dal suo esordio ai mondiali di Budapest. “Ho sempre pensato e detto che tutti ci alleniamo, la differenza è come ci alleniamo, dunque il modo e l’intensità in cui lo facciamo -aggiunge il 31enne marchigiano-. Le sfide sono sempre state con me stesso. Non l’ho mai nascosto, il più grande giudice sono io. Ho lavorato per ritrovare il mio salto, non voglio stravolgere la tecnica. Ho studiato i miei salti e selezionato i migliori analizzando il salto attuale per migliorarmi”.