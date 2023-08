Triathlon: britannica Potter vince test event Parigi e Betto 13/a

Parigi, 17 ago. – (Adnkronos) – Con la gara donne si è aperto il lungo fine settimana dal sapore olimpico a Parigi con i World Triathlon Olympic Game Test Event Paris che hanno avviato il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Uno scenario fantastico con tanti appassionati che hanno dato vita ai percorsi di nuoto, ciclismo e corsa lungo la splendida capitale francese, preludio di Giochi Olimpici da ricordare. Successo per la britannica Beth Potter che ha avuto la meglio dopo un lungo testa a testa sulla padrona di casa la francese Cassandra Beaugrand. Tra le azzurre Alice Betto (G.S Fiamme Oro) ha confermato i progressi delle ultime settimane e ha continuato il suo percorso di rientro nell’élite del triathlon dopo lo stop per la maternità, chiudendo una buona gara, sempre nelle prime posizioni, al 13° posto. Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) uscita attardata nel nuoto ed inserita nel secondo gruppo nel ciclismo, ha chiuso in 31/a posizione. Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS/7MP) dopo aver dominato la prova di nuoto insieme alla statunitense Summer Rappaport uscendo dall’acqua in testa alla gara, non è riuscita a restare nel gruppo al comando durante la frazione di ciclismo e ha chiuso in 36/a piazza. Ilaria Zane (Overcome) è incappata in una squalifica per un errore nel percorso della prova di nuoto.