Trasporto aereo: Gelmetti (Fdi), ‘con Meloni finito Far West di chi approfitta più deboli’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Molto strano che il liberista Della Vedova con la grande capacità di passare da un fronte all’altro, da Fini alla lista con il Pd, non creda nemmeno all’autorità Antitrust che ha sanzionato undici volte Ryanair proprio per violazioni del mercato e che ha evidenziato come il costo dei biglietti aerei sia cresciuto in modo anomalo nelle tratte per le isole attivando un’indagine sin dal dicembre scorso. Se ci fosse un’autorità europea per la coerenza politica verrebbe sanzionato anche lui. Sono veramente strani questi moderni liberisti che hanno rapporti molto stretti con lobby internazionali, come risulta agli atti, e se la prendono proprio con chi cerca di tutelare i cittadini dalla speculazione di chi agisce fuori dalle regole di mercato, reclamando sempre sussidi pubblici da chi gestisce gli aeroporti. È finito il Far West che piace tanto a chi approfitta dei più deboli per fare scorribande. Se ne faccia una ragione anche Della Vedova, il paladino delle lobby e dei poteri forti”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.