Scuola: Marti, ‘bando pulizie altro importante risultato della Lega’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – R”Grazie all’ottimo lavoro della Lega al governo, si concretizza una misura attesa dal comparto dal 2013: con la pubblicazione, oggi, del bando per la nuova procedura selettiva di internazionalizzazione, finalmente, sarà possibile l’assunzione a tempo indeterminato di 590 unità di personale per i servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche. Un altro risultato eccezionale del ministro Valditara e di questo esecutivo di centrodestra. Un passo avanti importante che pone rimedio a una lacuna del passato. Con questa misura, più servizi fondamentali per l’efficienza nelle scuole e salvaguardia del lavoro”. Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.