Salario minimo: Scotto (Pd), ‘da Fdi solo insulti’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Il capogruppo di Fratelli D’Italia oggi sul Corriere della Sera parla di truffa delle opposizioni sul salario minimo. Questo è il modo di concepire il confronto tra maggioranza e opposizione da parte del principale partito di governo. Noi non rispondiamo agli insulti di chi vive di propaganda e continuiamo a incontrare migliaia di cittadini a cui chiediamo il sostegno per rafforzare la nostra proposta sul salario minimo. Possono fare i bulli in Parlamento o sui giornali, difficilmente potranno farlo con chi mette una firma e sceglie di schierarsi”. Così, in una nota, Arturo Scotto, capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro alla Camera.