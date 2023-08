Pil: Petrucci (Fdi), ‘governo ha rimesso in carreggiata Nazione, economia italiana in salute’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Mentre l’agenzia di rating Fitch abbassa le proiezioni economiche a medio termine per il Pil in relazione a numerose potenze mondiali, tra cui Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, nel caso dell’Italia le previsioni sono registrate in aumento, con una percentuale dello 0,7%. Un trend di crescita significativo, accertato mentre soffia il vento della recessione, che prova che quando un governo favorisce gli investimenti i risultati arrivano sempre. A questo, poi, si aggiunge il costante aumento in termine di occupazione e contratti stabili, l’aumento delle entrate tributarie (nel periodo gennaio-giungo 2023 si è registrato un +3,6% rispetto allo stesso periodo del 2022), la bilancia commerciale degli scambi con l’estero che torna finalmente in positivo a +10.6 miliardi euro: al netto di chi si dedica invano a cercare di spostare l’attenzione degli italiani su temi puramente strumentali, questi indicatori non mentono e descrivono un’Italia nuova e pronta per il futuro. Ora ci aspetta una legge di bilancio non più basata sulle emergenze ma sulla necessità di creare le premesse strutturali per il definitivo rilancio. Il governo ha restituito all’Italia la sua dignità e dimensione internazionale”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci.