Spielberg, 17 ago. – (Adnkronos) – “Prossima stagione nel team Pramac? Stiamo lavorando per cercare di sistemare i dettagli, non so ancora cosa farò. Il mio piano A è sempre stato quello di rimanere nel mio team attuale, però con un trattamento da ufficiale. L’Academy sta lavorando per ottenere questo”. Così ai microfoni di Sky Sport il pilota del team Mooney VR46 Marco Bezzecchi in merito al suo futuro.