Montagna: Ronzulli (Fi), ‘cordoglio per finanzieri morti in addestramento’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Quando manifestiamo orgoglio per le donne e gli uomini che in montagna, così come al mare e su tutto il nostro territorio, salvano vite e prestano soccorsi in condizioni di assoluto pericolo, troppo spesso dimentichiamo quanti sacrifici, dedizione e rischiosa preparazione ci siano dietro. Oggi piangiamo due giovani finanzieri, Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchioni, che hanno perso la vita durante un addestramento sul pilastro del Piccolo Mangart, sulle Alpi Giulie. A nome mio e del gruppo parlamentare dei senatori di Forza Italia, desidero esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie dei due militari e a tutto il corpo della Guardia di finanza”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.