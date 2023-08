Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Esprimo cordoglio e vicinanza alle famiglie e al corpo della Guardia di finanza per la morte dei giovani finanzieri Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchioni, deceduti durante un addestramento in montagna. Grande tristezza per la perdita di professionisti deceduti in servizio per il Paese”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Matteo Perego.