Ginnastica: azzurre a Valencia per i mondiali di ritmica, nel mirino i pass per Parigi 2024

Valencia, 17 ago. – (Adnkronos) – Tutto pronto a Valencia per i Mondiali di ginnastica ritmica. Da mercoledì 23 a domenica 27 agosto andrà in scena in Spagna la rassegna iridata, fondamentale anche nella corsa ai Giochi Olimpici del prossimo anno. Le 14 migliori atlete nel concorso all-around individuale guadagneranno infatti un posto nazione per Parigi 2024 (rispettando il limite delle due carte per ciascun Comitato Olimpico Nazionale). Le cinque migliori nazionali nel concorso all-around a squadre, non ancora qualificate, conquisteranno invece la qualificazione per il proprio Comitato Olimpico Nazionale. A rappresentare l’Italia ci saranno le individualiste Sofia Raffaeli (che il posto nazione per i Giochi lo ha già conquistato) e Milena Baldassarri. Presenti anche le Farfalle, le componenti della squadra Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris ed Alessia Russo.