Fi: Gasparri, ‘Ghedini vera mente politica, ha sempre favorito ragioni coesioni centrodestra’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Niccoló Ghedini non è stato solo un grande giurista, ma una vera mente politica, che ha sempre favorito le ragioni della coesione del centrodestra. A un anno dalla sua scomparsa lo deve ricordare non solo Forza Italia, ma tutta la nostra coalizione, che lui ha difeso sempre, contribuendo alla unità che ha portato a una nuova stagione di governo. Voglio ricordarlo come fautore infaticabile di questo traguardo”. Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di palazzo Madama.