Carburanti: Ascani (Pd), ‘governo penalizza più deboli’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Nell’imbarazzante assenza di qualsiasi iniziativa del governo per bloccare l’aumento spropositato dei carburanti assistiamo all’ennesima mannaia calata sul potere d’acquisto delle famiglie. Erano pronti, dicevano in campagna elettorale, anche a cancellare le accise. Menzogne. Hanno invece spazzato via i tagli decisi dal governo Draghi. L’esplosione dei prezzi di benzina e gasolio causa il conseguente aumento dei prodotti agroalimentari, cioè una nuova impennata del costo del carrello della spesa già oltre le due cifre rispetto all’anno scorso. Il governo si conferma nell’obiettivo già mostrato col decreto che aumenta la precarietà e con lo stop alla proposta delle opposizioni sul salario minimo: colpire e penalizzare chi è più debole”. Lo dichiara la vice presidente della Camera dei deputati e parlamentare del Partito democratico, Anna Ascani, in merito al rialzo dei prezzi di gasolio e benzina che ha superato ampiamente la soglia dei 2 euro al litro in autostrada.