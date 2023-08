Visibilia: internal dealing, Sif Italia comprò oltre 250mila azioni lo scorso giugno

Milano, 16 ago. (Adnkronos) – Sif Italia, azionista di maggioranza di Visibilia Editore, lo scorso 9 giugno ha acquistato 254.619 azioni al prezzo di 0,2 euro per un controvalore di circa 50.900 euro. E’ quanto emerge da un internal dealing del gruppo editoriale diffuso solo oggi.

Il grosso acquisto dello scorso giugno è arrivato nel giorno in cui si concludeva l’offerta in opzione dell’aumento di capitale (con la sottoscrizione del 39,62% delle nuove azioni). Si tratta dell’ultimo internal dealing reso noto dal gruppo, dopo le più recenti operazioni di acquisto del 3 e del 4 agosto scorso da parte di Sif Italia, poche ore prima del suicidio – su cui indaga la procura di Milano – del presidente Luca Giuseppe Reale Ruffino.

Da quanto si apprende, il cda per sostituire il manager morto lo scorso 5 agosto non è stato ancora convocato.Mirko Ruffino, figlio dell’imprenditore deceduto, è stato nominato nuovo amministratore delegato di Sif Italia e “al momento – fa sapere all’Adnkronos una fonte vicina alla famiglia – non è stata ancora assunta alcuna determinazione in ordine alle quote societarie” di Visibilia Editore.