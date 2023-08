Ucraina, Tajani "Temo che la guerra continuerà ancora per qualche mese"

ROMA (ITALPRESS) – "Tutti vogliamo la pace ma la pace non può essere la resa dell'Ucraina. Noi non siamo in guerra con la Russia ma vogliamo che abbandoni i territori occupati". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando alla Versiliana di Marina di Pietrasanta. "Il percorso è difficile – ha sottolineato -, mi auguro che entrambe le parti si rendano conto che serve un dialogo. Ma la situazione mi sembra abbastanza complicata perché non c'è una volontà, soprattutto da parte della Russia, di avviare un dialogo. E temo che ancora per qualche mese la guerra continuerà", ha concluso.

