Trasporto aereo: Ambrosi (Fdi), ‘grazie a Urso cittadini finalmente tutelati’

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “A fronte di un aumento dei prezzi insostenibile dei voli aerei, frutto di vergognose pratiche speculative, il governo Meloni, grazie al ministro Urso, è immediatamente intervenuto per tutelare i consumatori e gli utenti. Le misure adottate, nonostante alcune sterili critiche, rientrano pienamente nelle direttive europee per tutelare i cittadini da storture e speculazioni che nulla c’entrano con il normale andamento del libero mercato. La riservatezza, la trasparenza e la protezione degli utenti sono per Fratelli d’Italia principi indefettibili. Sia l’Enac, sia l’Agcm hanno più volte lanciato l’allarme di un aumento immotivato e vergognoso dei prezzi dei voli aerei, che in una stagione come quella estiva può comportare un danno significativo per molte famiglie. Ringrazio il ministro Urso per il suo intervento finalizzato a tutelare i consumatori da un algoritmo che ha provocato serie distorsioni di mercato. La stella polare del governo Meloni è e sarà sempre l’interesse esclusivo dei cittadini”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.