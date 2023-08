Sicurezza: Molteni (Lega), ‘anche a Ferragosto militari operativi contro spaccio nei boschi’

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Anche nei giorni di Ferragosto le unità territoriali dei carabinieri e delle forze di polizia, assieme agli squadroni eliportati dei ‘Cacciatori’ dell’arma dei carabinieri, reparto altamente specializzato e impiegati nel territorio di Como e Varese, sono intervenuti nelle aree boschive del comasco in operazioni di contrasto allo spaccio di droga. Un lavoro encomiabile, straordinario, infaticabile, senza sosta, che non si è arrestato neppure nel giorno di Ferragosto”. Sono le dichiarazioni del sottosegretario al ministero dell’Interno e deputato della Lega, Nicola Molteni, che commenta le ultime operazioni delle forze di polizia a contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle aree boschive di Como.

“Sono stati conseguiti risultati importantissimi nello smantellamento dei bivacchi che, in questi mesi, – spiega Molteni – hanno permesso sequestri di droga, armi, contanti e numerosi arresti di pusher. Operazioni continue e incessanti che hanno come obiettivo lo scardinamento delle principali centrali dello spaccio di droga dei boschi comaschi e varesini”. “Ringrazio i militari e tutte le forze di polizia per questo straordinario impegno, per il coraggio e la dedizione, è la dimostrazione della continua presenza dello Stato. Abbiamo dichiarato guerra a puscher e spacciatori, non ci fermeremo!”, conclude l’esponente del governo.