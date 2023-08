Infrastrutture: Zinzi (Lega), ‘da Salvini nessun taglio, M5s usa attacchi strumentali’

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “L’M5S e l’eurodeputata Ferrara dovrebbero ben sapere che non c’è alcun taglio da parte del ministro Salvini. Il governo realizzerà tutte le opere: la rimodulazione di risorse del Pnrr è un tecnicismo necessario a garantire il rispetto dei parametri europei e la qualità della spesa. La Lega agisce e continuerà ad agire nell’interesse esclusivo del Paese con concretezza e serietà. Dai pentastellati come al solito zero contenuti e solo attacchi strumentali”. Lo dichiara il deputato Gianpiero Zinzi, capogruppo della Lega in commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici.