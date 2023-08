Infrastrutture: Minasi (Lega), ‘da M5s solita polemica sterile, da Salvini fatti’

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Dai 5Stelle la solita polemica sterile, ma sono i fatti a parlare. Grazie al costante impegno del vicepremier Matteo Salvini si sbloccano cantieri e si realizzano opere su tutto il territorio nazionale. Per la Calabria, ad esempio, sono già stati stanziati dal Mit diversi fondi per infrastrutture e Av. Dopo decenni in cui interi progetti sono stati accantonati in un cassetto dalla sinistra, con Salvini finalmente l’Italia riparte in modo concreto e con ambiziosi programmi che daranno nuovo slancio al Paese, da Nord a Sud, sia dal punto di vista economico che occupazionale”. Così in una nota la senatrice calabrese della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Trasporti a Palazzo Madama.