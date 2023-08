Infrastrutture: Antoniozzi (Fdi), ‘in Calabria votano per noi, nessun ridimensionamento’

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “I Cinquestelle hanno un atteggiamento strano in Calabria: in consiglio regionale votano le nostre riforme, come è successo con i consorzi di bonifica, elogiano il nostro presidente Occhiuto definendolo ‘il migliore della storia’, come fece lo scorso anno il loro capogruppo a palazzo Campanella, e poi lanciano accuse a Salvini di ridimensionamento degli investimenti che non esistono”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “I pentastellati dovrebbero fare pace con loro stessi – prosegue Antoniozzi – visto che a livello istituzionale, nella nostra regione, dimostrano di apprezzare la linea politica del centrodestra”. “Sparare a salve notizie inveritiere non fa bene alla Calabria e non è un modo utile per fare opposizione, sempre che vogliano essere opposizione, atteso che mostrano con i loro voti di sostenere le riforme del centrodestra nella regione”, conclude il deputato.