Carburanti: Paita (Iv), ‘su prezzi da governo solo promesse’

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Grande successo del governo Meloni. Non si ferma l’aumento del prezzo della benzina: cresce ormai da 16 giorni consecutivi. Continuano gli abusi e i controlli annunciati si dimostrano privi di qualsiasi efficacia”. Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva. “Come sempre l’unica vera strategia dell’esecutivo punta sulla comunicazione, con la trovata del prezzo più basso d’Europa considerato senza le accise. A proposito: in campagna elettorale Giorgia Meloni aveva promesso di abolirle. Non solo non è stato fatto ma hanno anche cancellato il taglio del governo Draghi. Un governo tutto promesse e tasse”, conclude.