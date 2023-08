Migranti, numero sbarchi più che raddoppiato nel 2023

Roma, 15 ago. (Adnkronos) – Più che raddoppiati in un anno gli sbarchi dei migranti in Italia. Secondo i dati contenuti nel dossier Viminale 2023, gli arrivi sono passati da 41.435 nei primi sette mesi del 2022 a 89.158 nello stesso periodo di quest’anno, facendo registrare una variazione percentuale del 115,18%. Sul totale delle persone arrivate 10.285 sono minori non accompagnati.

In particolare 64.764 migranti sono stati soccorsi a seguito di eventi Sar, 3.777 sono stati soccorsi da ong (lo scorso anno i salvataggi erano stati 6.224) mentre sono 24.394 (+27,36%) quelli arrivati con gli sbarchi autonomi. La Tunisia è il primo paese di partenza (61,34% pari a 54.693) seguito dalla Libia con il 33,73% delle partenze (30.075). Aumentano anche i rimpatri che sono passati da 2000 a 2.561 (+28,05%).

Nell’ambito dell’ampliamento del sistema nazionale di accoglienza dopo la dichiarazione dello Stato di emergenza sono aumentati del 12,68% i posti per migranti disponibili, passando da 79.153 (10 aprile) a 89.193: in particolare i posti nei centri governativi di accoglienza sono cresciuti del 21,88%, i Cas adulti dell’ 11,61%, i centri per minori stranieri non accompagnati +72,42%. Sono 1.993 i nuovi posti attivati o in corso di attivazione presso hotspot o nell’ambito di strutture temporanee di accoglienza.

Quanto alla protezione internazionale, sono aumentate le richieste di asilo che fanno registrate un +70,59% passando da 42.475 a 72.460. Pressoché stabili le domande esaminate (+1,07%). In aumento i permessi di soggiorno rilasciati che passano da 1.108.991 nei primi sette mesi del 2022 a 1.089.815.

Calano i femminicidi nei primi sette mesi del 2023 (-7,79%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno passando da 77 a 71. Gli omicidi di donne sono il 36,4 % del totale degli omicidi volontari. Sono i dati contenuti nel dossier Viminale 2023 che pone a confronto i primi sette mesi dell’anno con lo stesso periodo del 2022.

Diminuiscono le denunce per stalking passando da 11.160 dei primi 7 mesi del 2022 a 8.607 dello stesso periodo di quest’anno mentre aumentano gli ammonimenti del questore (da 1.883 a 2.452). Scendono invece gli allontanamenti passando da 222 a 182.