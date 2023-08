Tennis: Sinner trionfa a Toronto e vede gli US Open, bookie quotano il primo successo Slam

Roma, 14 ago. – (Adnkronos) – Al terzo tentativo, Jannk Sinner alza il trofeo di un Masters 1000 grazie al successo di Toronto su Alex de Minaur, all’inizio di una campagna nordamericana che culminerà con gli US Open. Dopo una vittoria di livello come quella in Canada, il numero uno italiano può permettersi di sognare in grande. Così, l’idea del primo Slam torna in quota: la vittoria di Sinner a New York è vista a 11 su Newgioco e a 12 su BetFlag. Il favorito è il numero uno Carlos Alcaraz, per cui il titolo vale 2,15 la posta. Segue Novak Djokovic a 2,45, mentre è più lontano Daniil Medvedev a 5,70. Per quanto riguarda gli altri italiani, Matteo Berrettini vede la vittoria a 26,50, mentre Lorenzo Musetti è parecchio distante a 125.