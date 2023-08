Tennis: coach Sinner, ‘ha ampi margini di miglioramento, suo percorso diverso da Alcaraz’

Toronto, 14 ago. – (Adnkronos) – “C’è ancora tanto da fare e l’aspetto positivo è proprio questo. Lui ha margini importanti e, nonostante questo, è vicino alla top-5 del ranking, ha vinto 8 tornei, di cui un 1000. Questo è l’aspetto che ci conforta maggiormente”. Così Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, all’indomani del successo del suo assistito al torneo Atp Masters 1000 di Toronto. “Il servizio è migliorato, ma deve imparare a gestirlo e a variarlo meglio -prosegue l’allenatore marchigiano a Sky Sport-. Tatticamente a volte può fare qualche variazione in più. In sostanza, ci sono ancora delle cose da mettere a punto, ma Jannik è talmente forte che ha già vinto molto”.

Immancabile poi il riferimento ai più forti e a Carlos Alcaraz, che comanda la classifica mondiale:”Sinner non parte battuto contro nessuno, ma io credo che abbia un percorso diverso da Carlos che, nonostante sia di due anni più giovane, è già avanti dal punto di vista tecnico e fisico. Sicuramente, arrivare in fondo ai tornei può dare una maggior consapevolezza”.

Questa settimana Sinner sarà impegnato nel torneo di Cincinnati: “La cosa più importante sarà recuperare le energie mentali e adattarsi alle condizioni che sono diverse da Toronto. Sarà importante il primo turno per capire se e quanto sarà riuscito a voltare pagina”.