“Gemella di Roma Imperiale e straordinario scrigno di storia, Benevento può a buon diritto candidarsi per ospitare la super-sfida tra Musk e Zuckerberg: un evento di richiamo mondiale per cui il nostro meraviglioso Teatro Romano potrebbe essere una location perfetta”, lo dice il sindaco di Benevento Clemente Mastella lanciando la candidatura della città di Benevento per ospitare il match tra i due magnati del web.

