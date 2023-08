“Oggi abbiamo avuto l’ennesima conferma della totale incapacità di lettura politica del segretario provinciale del Pd Giovanni Cacciano. Evidentemente le continue sconfitte collezionate dal PD nelle ultime competizioni elettorali territoriali, sia di primo che di secondo livello, non gli hanno insegnato nulla”. Non si è fatta attendere la replica di “Essere democratici”, della quale sono componenti, si ricorderà, parecchi esponenti della Sinistra del Pd, che sottoscrissero nel dicembre 2020, un manifesto i cui primi firmatari erano Raffaele Del Vecchio, il sindaco di Melizzano e vice presidente dell’Ato Rossano Insogna, nonché Francesco De Pierro, all’epoca capogruppo (contestato dal partito che tentò, invano, di disarcionarlo in quanto il consigliere Italo Di Dio non si prestò all’operazione ndr.), oggi vice sindaco.

