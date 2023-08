Rugby: WXV, il calendario delle azzurre nel nuovo torneo internazionale

Roma, 14 ago. – (Adnkronos) – World Rugby, la federazione internazionale, ha svelato oggi il calendario delle tre divisioni di WXV, la nuova manifestazione sviluppata per accrescere la competitività, la penetrazione e l’impatto del rugby femminile di alto livello. Con tre divisioni – l’Italia, per la prima edizione, è inserito nella seconda – che prenderanno il via il prossimo ottobre, un totale di ventisette incontri verrà disputato in tre diversi Paesi ospitanti, portando in tutto il mondo quanto di meglio il rugby femminile abbia da offrire.

L’intera manifestazione si svolgerà tra il 13 ottobre e il 4 novembre, con gli appassionati che avranno l’opportunità per vedere le migliori squadre al mondo sfidarsi a Dubai, in Sudafrica e in Nuova Zelanda. Per tutte le divisioni, gli incontri saranno suddivisi tra venerdì e sabato, con una combinazione di incontri singoli e double header, con l’obiettivo di massimizzare la presenza di pubblico e catalizzare l’attenzione dei fans nelle città sedi di gara.

Il WXV si svolgerà durante la Rugby World Cup 2023 maschile, con gli orari degli incontri che si integreranno l’uno con l’altro, sempre nell’ottica di garantire al grande pubblico di godere al meglio di quello che si preannuncia come un autunno emozionante per il rugby maschile e femminile d’elite. L’Italia, sulla base dei piazzamenti nel TikTok Women’s Six Nations 2023 e del successivo play-off estivo vinto a Piacenza contro la Spagna, sarà impegnata per il primo WXV a Città del Capo e Stellenbosch, a partire dal 13 ottobre insieme a Giappone, Stati Uniti, Samoa, Scozia e alle padrone di casa del Sudafrica.

Le Azzurre di Nanni Raineri debutteranno il 13.10 al “Danie Craven Stadium” di Stellenbosch, una delle culle del rugby sudafricano, affrontando il Giappone in quello che sarà il primo match assoluto nella storia della nuova competizione per poi sfidare il 20 ottobre il Sudafrica a Città del Capo e concludere il 27 sempre nella Città Madre del Sudafrica contro gli Stati Uniti. Per la stagione inaugurale non sono previste promozioni o retrocessioni dalla prima divisione, mentre l’ultima classifica del WXV Division 2 retrocederà nella Division 3 2024.

Questo il calendario dell’Italia Femminile nel WXV Division 2 “Sudafrica 2023”: Italia v Giappone – Stellenbosch, 13 ottobre; Italia v Sudafrica – Cape Town, 20 ottobre; Italia v Stati Uniti – Cape Town, 27 ottobre.