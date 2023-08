Primo allenamento per il Palermo nel nuovo centro sportivo di Torretta

PALERMO (ITALPRESS) – Giornata storica in casa Palermo. I giocatori e lo staff del club siciliano sono entrati oggi per la prima volta al Palermo F.C. City Football Academy (CFA), il nuovo centro sportivo rosanero a Torretta. La squadra ha sostenuto il primo allenamento nella nuova struttura, che è ancora in una fase provvisoria, dotata di due campi in erba, la club house per i pasti con la nuova cucina e una struttura temporanea completamente attrezzata con palestra e spogliatoi.

Dopo la colazione in club house, giocatori e staff hanno proseguito con una breve visita degli spazi a disposizione e si sono riuniti in campo per un saluto speciale del presidente Dario Mirri e di mister Eugenio Corini. "Questo momento è già storia – ha sottolineato Mirri – C'è un prima di oggi e un dopo oggi, che è il nostro presente e futuro. Un sogno che diventa realtà e cambia per sempre il percorso del Palermo. Da questo momento abbiamo le condizioni migliori possibili per lavorare al meglio e realizzare i nostri obiettivi. Questa è la nostra casa".

Nel frattempo, sotto la direzione degli architetti Chiara Mazzarella e Bruna Petracca, continuano speditamente i lavori per il main building che sarà pronto entro la fine del 2023 con nuovi spogliatoi, palestra, magazzini, sale mediche per trattamenti e fisioterapia e una sala conferenze, secondo il progetto della dirigenza rosanero e del City Football Group.

– foto ufficio stampa Palermo FC – (ITALPRESS).

glb/red

14-Ago-23 12:32