Ponte Morandi: Pirondini (M5s), ‘ferita indelebile, fare giustizia per vittime’

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Di quel giorno ricordo tutto. Avevo percorso quel tratto di strada verso le 8.30, il ponte crollò verso le 11.30. La differenza tra me e le 43 vittime sta in una partenza in ritardo, nella scelta di fermarsi o meno a un autogrill. La vita non può dipendere da questo. Non mi abituerò mai, non dobbiamo abituarci”. Lo afferma il senatore genovese del M5S Luca Pirondini nel quinto anniversario del crollo del Ponte Morandi.

“Nei mesi successivi alla tragedia – riprende – c’è stata una straordinaria solidarietà, l’aiuto dei cittadini, ma anche molte difficoltà. I vigili del fuoco hanno fatto cose per cui il termine ‘eroi’ è limitante. Il giorno dei funerali ho provato una sensazione che non so spiegare a parole: tra le vittime c’era un mio ex compagno di squadra a cui penso spesso. Spero solo che, per lui e per tutti, la giustizia in cui credo profondamente faccia davvero il suo corso”. “Per un genovese, il 14 agosto non sarà mai più un giorno qualunque. Certe ferite non si rimarginano. Un pensiero a chi quel giorno se n’è andato ed una carezza gentile ai loro parenti, per i quali non sarà fatto mai abbastanza”, conclude Pirondini.