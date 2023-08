È’ partita ufficialmente la raccolta firme nei comuni del Fortore e del Miscano promossa dal Comitato No Demedicalizzazione del 118 Fortore Miscano, che avviene dopo i primi episodi problematici sulla gestione delle emergenze sul territorio avvenuti a Ginestra degli Schiavoni e a Castelfranco in Miscano. Nelle scorse sere sono stati predisposti i primi banchetti, grazie all’ausilio dei volontari, presso i Comuni di Baselice, Castelvetere in Valfortore, Foiano in Val Fortore, Montefalcone di Val Fortore e San Giorgio La Molara.

