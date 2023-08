Musica: Jasmine Carrisi, ‘sogno di salire sul palco di Sanremo come papà Al Bano’**

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – E’ ”un sogno che si realizza” quello di Jasmine Carrisi: ad ottobre infatti arriva il primo album della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che ormai da tempo ha deciso di intraprendere la strada del padre: ”Da una parte papà mi ha sicuramente aiutata perché mi ha dato visibilità – ammette Jasmine in una intervista rilasciata all’Adnkronos – dall’altra ha reso più difficile crearmi una mia identità. Mi piacerebbe farmi conoscere per quello che sono, non solo come figlia di Al Bano”.

Una passione, quella di Jasmine per la musica nata seguendo il padre ”in giro per i concerti – spiega la 22enne – lo seguivo assieme a mio fratello, ci portava spessissimo con lui”. Altra grande fonte di ispirazione di Jasmine sono state alcune pop star straniere come Justin Bieber, Selena Gomez e Ariana Grande che sono, spiega, ”più vicine al genere di musica che amo io”.

Determinata a fare la cantante, la figlia di Al Bano e della Lecciso, che ha anche debuttato come attrice nella storica soap opera americana ‘Beautiful’ dove interpreta il ruolo di una modella in una sfilata della ‘Forrester Creation’ organizzata a Roma, aggiunge: “Nella vita non escludo niente, sul set mi sono divertita molto ma fare l’attrice non è la mia vocazione: io voglio cantare”. E pensa in grande: “Il mio sogno è andare a Sanremo, salire su quel palco dove è salito tante volte anche papà e a cui ambiscono tutti i cantanti italiani”.

In una intervista rilasciata recentemente all’Adnkronos, Al Bano aveva ribadito di soffrire di ”sanremite acuta” rivelando di voler tornare come cantante in gara sul palco dell’Ariston: ”Faccio il tifo per lui – dice Jasmine – mi piacerebbe rivederlo a Sanremo”. Jasmine Carrisi debutta come cantante nel 2019 con il suo primo singolo ‘Ego’, poi arriva ‘Calamite’, ‘Nessuno mai’ in duetto con il padre Al Bano e con il featuring di Clementino ed infine ‘Amoremalinconia’, quest’ultimo criticato da molti follower della giovane cantante a causa del video che la ritrae mentre squarcia il petto di un orso gigante con un coltello: ”Non vedo cosa ci sia di scandaloso, il video racconta di una ragazza che a causa di una delusione d’amore, per sfogarsi, prende un peluche e lo accoltella per sfogare tutta la sua rabbia”.

Quando è stata la prima volta che tuo padre ha scoperto che sapevi cantare? “Era il 2013 – racconta – avevo inciso un album di cover in inglese mentre facevo lezioni di pianoforte e lo feci sentire a papà che rimase piacevolmente sorpreso perché non sapeva che cantassi e che parlassi in inglese. Io sono una persona molto introversa e prima di realizzare un progetto e rivelarlo ci metto un po’ di tempo. Una di queste cover fu inserita in un suo album (di Al Bano, ndr) ma il brano non rifletteva quello che è il mio profilo musicale, così ho deciso di incidere un singolo che si accostasse di più alla mia indole pop”.

Al Bano ti ha appoggiata nella sua scelta di diventare una cantante? “Sì – risponde la figlia – anche se all’inizio sia lui che mia madre (Loredana Lecciso, ndr) mi hanno spronato giustamente a finire gli studi”. E sul rapporto con i suoi genitori Jasmine prosegue: “Sono legata ad entrambi ma in modo diverso: di papà mi piace la mentalità basata sul ‘problem – solving’, la sua umiltà e la sua accoglienza nei confronti di tutti, di mamma mi piace la sua cultura, è una donna che ha studiato molto, e la sua attenzione e precisione nel fare le cose”.

Jasmine, molto attiva sui social, con oltre 217mila follower su TikTok, recentemente ha deciso di dare una ‘ripulita’ al suo profilo Instagram, visitato da oltre 118mila follower, ”per accostarlo di più alla mia immagine di artista che fa musica piuttosto che a quella di una influencer”, spiega. Sempre al centro del gossip a causa della sua famiglia ‘allargata’ (Al Bano ha avuto due figli con Loredana e quattro con Romina Power) Jasmine ammette: ”Il gossip sulla mia famiglia mi ha creato un po’ di fastidio ma capisco che ai media interessa anche la vita privata dei miei genitori e ormai mi sono abituata”.

Che rapporto hai con i figli di Romina? “Con ogni fratello ho un rapporto differente – rivela – avendo età diverse e vivendo in città diverse non siamo tutti costantemente in contatto ma ci vogliamo bene”. E con Romina? ”Con lei non ho un nessun rapporto, è normale, dopotutto è l’ex moglie di mio padre. Ci salutiamo e basta”, conclude Jasmine.