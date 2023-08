Milano: autore aggressione a 69enne aveva già colpito due persone, arrestato

Milano, 14 ago. (Adnkronos) – L’uomo sospettato di aver aggredito a scopo di rapina un 69enne nel pomeriggio di oggi in piazza Bolivar, a Milano, aveva già scippato due persone prima di colpire la vittima. E’ quanto hanno accertato i carabinieri del nucleo radiomobile di Milano, che al termine delle indagini hanno arrestato per furto con strappo e resistenza un ragazzo di 27 anni egiziano, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia per reati specifici.

I militari sono riusciti a risalire alla sua identità attraverso le descrizioni e le indicazioni fornite da alcuni testimoni: il giovane aveva eseguito poco prima, in rapida successione, due colpi nella stessa zona dove poi ha aggredito il 69enne: dapprima ha strappato di dosso un bracciale ad un 37enne di origine salvadoregna, poi ha strappato una collana a un 43enne egiziano, quindi ha colpito il 69enne.

Seguendo le indicazioni di fuga fornite dai testimoni, i militari hanno individuato il 27enne in via del Giambellino e lo hanno bloccato. Una volta in caserma, però, il giovane, in forte stato di agitazione, avrebbe iniziato a dare in escandescenze, colpendo alcuni carabinieri che per calmarlo hanno dovuto faticare non poco. E’ stato chiesto l’intervento del 118, che ha prelevato il giovane per trasferirlo all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dov’è tuttora piantonato. Il giovane è stato arrestato e dovrebbe essere sottoposto a giudizio per direttissima la mattina del 16 agosto prossimo.