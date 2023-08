Solo 100esima- in una classifica in cui chi sta in basso, è in condizione positiva- il beneventano in termini di indebitamento aggregato e medio delle famiglie. Questo il dato emerso nel report delle ultime ore della Cgia di Mestre. Nel Sannio indebitamento per 1.295 milioni per le famiglie e dato medio per il nucleo tipo di 11.513 euro, in crescita del 4,3 per cento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia