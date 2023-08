Inutile tentare prenotazioni dell’ultimo minuto per gli agriturismo sanniti, sold out come ormai costante per le ricorrenze festive, ma Ferragosto con dati molto incoraggianti per il comparto ‘Hotel, Restaurant, Cafè’, sintetizzabile nella sigla Horeca.

