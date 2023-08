Calcio: Zaratti (Avs), ‘per qualche dollaro in più Mancini snatura lo sport’

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “È molto triste assistere allo snaturamento dello sport più popolare e amato per la scelta di un allenatore, Mancini, attirato da qualche dollaro in più. Questo è il calcio degli affari, dei ricchi, degli stra-ricchi. Noi invece vogliamo un calcio popolare, mosso dalla competizione sportiva, ‘dalla generosità e dall’altruismo’. Per questo abbiamo presentato una proposta di legge che introduca l’azionariato popolare delle società sportive calcistiche modificando le norme attuali. Secondo noi questo è un passaggio ormai ineludibile, se non si voglia relegare questo sport a una questione di affari”. E’ quanto afferma il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti, primo firmatario della proposta di legge sull’azionariato popolare nel calcio.